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В результате ударов по Харькову ранен мужчина

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 февраля 2023, 23:45
В результате ударов по Харькову ранен мужчина
ХАРЬКОВ, иллюстративное ФОТО: ДІАНА РУДА

В результате вечерних ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.

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Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь".

Что предшествовало: В субботу поздно вечером россияне нанесли ракетные удары по Харькову. По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. 

Темы: Харьковобстрелвойна
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