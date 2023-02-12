Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате ударов по Харькову ранен мужчина

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 00:45
ХАРЬКОВ, иллюстративное ФОТО: ДІАНА РУДА

В результате вечерних ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.

Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь".

Что предшествовало: В субботу поздно вечером россияне нанесли ракетные удары по Харькову. По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. 

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Харьковобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости

Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар

В Турции после землетрясений снесут город и планируют отстроить заново

Топ-генерал США допустил инопланетное происхождение сбитых воздушных объектов, Белый дом отрицает

Заместителем министра обороны сможет стать военный в определенном звании

Победой будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала – Залужный

Все новости...
Харьков
Россияне нанесли удары по Харькову, есть попадания
В Харькове и Хмельницком прогремели взрывы, в Киеве, на Полтавщине и на западе – работает ПВО
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Харькове прогремело около 10 взрывов
Последние новости
00:42
В Италии поддерживают создание специального трибунала для РФ
00:29
Обстрелы Сумщины: за сутки – около 100 "прилетов"
23:59
Зеленский о дипломатии: Почти каждый день есть договоренности и готовимся к новым
23:50
Разведка Норвегии: Силы РФ на Кольском полуострове сократились в 5 раз за время войны
23:33
Норвегия, Кипр, Филиппины: Зеленский хочет донести позицию Украины во все регионы мира
23:03
Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу
22:55
Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости
22:39
В Германии не обсуждают предоставление истребителей Украине – глава МИД
22:38
"Зерновая инициатива": Украина увеличит грузоподъемность судов из-за саботажа проверок россиянами
22:28
Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар
Все новости...