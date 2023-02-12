Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни не мають шансів підійти до Одеси з моря – Резніков

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 03:06
Резніков, фото ВМС ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські захисники позбавили росіян панування в Чорному морі і їхньої можливості "підійти з моря до Одеси".

Джерело: Резніков під час пресконференції в Одесі, цитує Facebook-сторінка ВМС ЗС України

Пряма мова: "Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі.

Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно.

Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу".

Деталі: За словами Резнікова, підійти суходолом у росіян не вийшло минулого разу, а на даний час завдяки захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", – зазначив Олексій Резніков.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ОдесаЧорне моревійнаРезніков
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості

Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново

Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив

Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні

Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний

Усі новини...
Дніпропетровську та Запорізьку області атакували "Шахеди"
До "Гвардії наступу" вже подали понад 20 тисяч заяв
Росіяни завдали ударів по Харкову, є влучання
У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"
Останні новини
02:15
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
01:42
фото, відеоУ Москві спалахнула масштабна пожежа
00:42
В Італії підтримують створення спеціального трибуналу для РФ
00:29
Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"
23:59
Зеленський про дипломатію: Майже щодня є домовленості і готуємося до нових
23:50
Розвідка Норвегії: Сили РФ на Кольському півострові скоротилися в 5 разів за час війни
23:33
Норвегія, Кіпр, Філіппіни: Зеленський хоче донести позицію України в усі регіони світу
23:03
Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі на лікування за кордон
22:55
Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості
22:39
У Німеччині не обговорюють надання винищувачів Україні – глава МЗС
Усі новини...