Росіяни не мають шансів підійти до Одеси з моря – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські захисники позбавили росіян панування в Чорному морі і їхньої можливості "підійти з моря до Одеси".

Джерело: Резніков під час пресконференції в Одесі, цитує Facebook-сторінка ВМС ЗС України

Пряма мова: "Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі.

Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно.

Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу".

Деталі: За словами Резнікова, підійти суходолом у росіян не вийшло минулого разу, а на даний час завдяки захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", – зазначив Олексій Резніков.