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Росіяни не мають шансів підійти до Одеси з моря – Резніков

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 02:06
Росіяни не мають шансів підійти до Одеси з моря – Резніков
Резніков, фото ВМС ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські захисники позбавили росіян панування в Чорному морі і їхньої можливості "підійти з моря до Одеси".

Джерело: Резніков під час пресконференції в Одесі, цитує Facebook-сторінка ВМС ЗС України

Пряма мова: "Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі.

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Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно.

Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу".

Деталі: За словами Резнікова, підійти суходолом у росіян не вийшло минулого разу, а на даний час завдяки захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

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"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", – зазначив Олексій Резніков.

Теми: ОдесаЧорне моревійнаРезніков
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