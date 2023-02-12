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Россияне не имеют шансов подойти к Одессе с моря – Резников

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 02:06
Россияне не имеют шансов подойти к Одессе с моря – Резников
Резников, фото ВМС ВСУ

Министра обороны Алексей Резников заявил, что украинские защитники лишили россиян господства в Черном море и их возможности "подойти с моря к Одессе".

Источник: Резников во время пресс-конференции в Одессе, цитирует Facebook-страница ВМС ВС Украины

Прямая речь: "Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море.

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Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел на дно.

Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса".

Детали: По словам Резникова, подойти по суше у россиян не получилось в прошлый раз, а в настоящее время благодаря защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным естественным защитным барьером.

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"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", - отметил Алексей Резников.

Темы: ОдессаЧерное моревойнаРезников
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