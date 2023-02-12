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У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 02:42
У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування Схід
ілюстративне фото з Telegram Кирила Тимошенка

У Запорізькій і Донецькій областях силами ППО знищено 5 дронів.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Чергова ворожа атака дронів на критичну інфраструктуру регіону".

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Деталі: Як повідомляє командування, результатом роботи української ППО стали 4 знищені дрони Shahed у Запорізькій області.

Крім того, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької області.

Нагадаємо: На Дніпропетровщині та в Запорізькій області в суботу ввечері виявили ворожі безпілотники.

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Теми: ППОЗапорізька областьДонецька областьвійна
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