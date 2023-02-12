У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"
Неділя, 12 лютого 2023, 02:42
У Запорізькій і Донецькій областях силами ППО знищено 5 дронів.
Джерело: Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "Чергова ворожа атака дронів на критичну інфраструктуру регіону".
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Деталі: Як повідомляє командування, результатом роботи української ППО стали 4 знищені дрони Shahed у Запорізькій області.
Крім того, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької області.
Нагадаємо: На Дніпропетровщині та в Запорізькій області в суботу ввечері виявили ворожі безпілотники.
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