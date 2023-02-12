В двух областях ПВО уничтожила 5 вражеских дронов – командование "Восток"
Воскресенье, 12 февраля 2023, 02:42
В Запорожской и Донецкой областях силами ПВО уничтожено 5 дронов.
Источник: Воздушное командование "Восток"
Дословно: "Очередная вражеская атака дронов на критическую инфраструктуру региона".
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Детали: Как сообщает командование, результатом работы украинской ПВО стали 4 уничтоженных дрона Shahed в Запорожской области.
Кроме того, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой области.
Напомним: В Днепропетровской и Запорожской областях в субботу вечером обнаружили вражеские беспилотники.
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