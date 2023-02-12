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В двух областях ПВО уничтожила 5 вражеских дронов – командование "Восток"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 03:42
иллюстративное фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В Запорожской и Донецкой областях силами ПВО уничтожено 5 дронов.

Источник: Воздушное командование "Восток"

Дословно: "Очередная вражеская атака дронов на критическую инфраструктуру региона".

Детали: Как сообщает командование, результатом работы украинской ПВО стали 4 уничтоженных дрона Shahed в Запорожской области.

Кроме того, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой области.

Напомним: В Днепропетровской и Запорожской областях в субботу вечером обнаружили вражеские беспилотники.

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Темы: ПВОЗапорожская областьДонецкая областьвойна
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