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На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили понад 200 людей вбитими – Череватий

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 17:30
Бахмут, фото Дмитра Ларіна, УП

На Бахмутському напрямку за добу відбулося 41 боєзіткнення, ворог втратив 212 людей вбитими й 315 пораненими.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відрізок фронту. Там 167 разів ворог по всьому відрізку фронту завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії, відбулося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військовослужбовців вбитими й 315 пораненими.

В районі самого Бахмута відбулося 48 обстрілів і 19 боєзіткнень, бої велися також в районі Торського, Федорівки, Іванівського та Часового Яру".

Деталі: За словами Череватого, також "багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем" на Лиманському напрямку на Луганщині.

Цієї доби було 424 обстріли різними типами артилерії та 23 боєзіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів вбитими та 126 пораненими. Крім того, росіяни втратили 5 танків Т-72, 1 броньований автомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" і дві САУ "Піон".

Відповідаючи на питання, чи намагається ворог виснажити українські війська, Череватий висловив переконання, що, навпаки, Сили оборони на сході України виснажують ворога, щоб він не міг вести великі наступальні операції.

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Пряма мова: "Зараз оборонці сходу України роблять неймовірну річ – вони виснажують ворога й наносять йому втрати в живій силі й техніці, що безумовно відображається як на якості ведення ворогом бойових дій, так і на його морально-психологічному стані. Я думаю, що якраз Сили оборони сходу роблять все, щоб ворог був виснажений і не був спроможний проводити великі наступальні операції.

В той час, коли під командуванням головнокомандувача, начальника Генштабу готуються резерви, щоб завдати ворогу рішучий удар і відкинути його з нашої території. Використовуючи, безперечно, допомогу наших партнерів з вільного світу".

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Теми: Бахмутвійна
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