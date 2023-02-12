На Бахмутском направлении россияне за сутки потеряли более 200 человек убитыми – Череватый

На Бахмутском направлении за сутки произошло 41 боестолкновение, враг потерял 212 человек убитыми и 315 ранеными.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз враг по всему отрезку фронта нанес удары различными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военнослужащих убитыми и 315 ранеными.

В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений, бои велись также в районе Торского, Федоровки, Ивановского и Часового Яра".

Детали: По словам Череватого, также "много дней подряд враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем" на Лиманском направлении на Луганщине.

За эти сутки было 424 обстрела различными типами артиллерии и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 оккупантов убитыми и 126 ранеными. Кроме того, россияне потеряли 5 танков Т-72, 1 бронированный автомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион".

Отвечая на вопрос, пытается ли враг истощить украинские войска, Череватый выразил убеждение, что, наоборот, Силы обороны на востоке Украины истощают врага, чтобы он не мог вести крупные наступательные операции.

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Прямая речь: "Сейчас защитники востока Украины делают невероятную вещь - они истощают врага и наносят ему потери в живой силе и технике, что безусловно отражается как на качестве ведения врагом боевых действий, так и на его морально-психологическом состоянии. Я думаю, что как раз Силы обороны востока делают все, чтобы враг был истощен и не был способен проводить крупные наступательные операции.

В то время, когда под командованием главнокомандующего, начальника Генштаба готовятся резервы, чтобы нанести врагу решительный удар и отбросить его с нашей территории. Используя, безусловно, помощь наших партнеров из свободного мира".