Дніпро атакували "Шахеди" - місцева влада
Дніпро у неділю ввечері росіяни атакували безпілотниками, заявила місцева влада.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, джерела УП
Дослівно Кім: "Два мопеди… Дніпро… Загалом на сході їх більше, будьте обережні".
Дослівно Лукашук: "Знову мопеди. Вартові неба – на захисті".
Деталі: За даними джерел УП, в районі Дніпра збито два безпілотники.
У Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу, також вона традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму. Пізніше тривогу було скасовано.
Оновлено: Пізніше Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про застосування росіянами "Шахедів" у неділю ввечері на Дніпропетровщині, насправді ворог використав розвідувальний безпілотник і повітряні кулі.