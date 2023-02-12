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Дніпро атакували "Шахеди" - місцева влада

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 20:25
карта повітряних тривог станом на 20:30 неділі, alerts.in.ua

Дніпро у неділю ввечері росіяни атакували безпілотниками, заявила місцева влада.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, джерела УП

Дослівно Кім: "Два мопеди… Дніпро… Загалом на сході їх більше, будьте обережні".

Дослівно Лукашук: "Знову мопеди. Вартові неба – на захисті".

Деталі: За даними джерел УП, в районі Дніпра збито два безпілотники.

У Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу, також вона традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму. Пізніше тривогу було скасовано.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про застосування росіянами "Шахедів" у неділю ввечері на Дніпропетровщині, насправді ворог використав розвідувальний безпілотник і повітряні кулі.

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Теми: Дніпробезпілотники
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