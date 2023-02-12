Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпро атакували "Шахеди" - місцева влада

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 19:25
Дніпро атакували Шахеди - місцева влада
карта повітряних тривог станом на 20:30 неділі, alerts.in.ua

Дніпро у неділю ввечері росіяни атакували безпілотниками, заявила місцева влада.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, джерела УП

Дослівно Кім: "Два мопеди… Дніпро… Загалом на сході їх більше, будьте обережні".

Реклама:

Дослівно Лукашук: "Знову мопеди. Вартові неба – на захисті".

Деталі: За даними джерел УП, в районі Дніпра збито два безпілотники.

У Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу, також вона традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму. Пізніше тривогу було скасовано.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про застосування росіянами "Шахедів" у неділю ввечері на Дніпропетровщині, насправді ворог використав розвідувальний безпілотник і повітряні кулі.

Теми: Дніпробезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
ГУР: Окупанти імовірно залучають курдських найманців до атак "Шахедами" по Україні
На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили понад 200 людей вбитими – Череватий
До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тисяч звернень, плануються наступні бригади – МВС
"Лютий буде вирішальним": ГУР опублікувало розмову окупанта
Останні новини
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
Усі новини...
Реклама: