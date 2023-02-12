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Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 21:16
Росіяни запускали не Шахеди, а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили
ОРЛАН-10, ілюстративне ФОТО: PIXABAY.COM

Повітряні сили спростували інформацію про застосування росіянами "Шахедів" у неділю ввечері на Дніпропетровщині, насправді ворог використав розвідувальний безпілотник і повітряні кулі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності.

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Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.

По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється".

Що передувало: У неділю ввечері голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, а також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомили про "мопеди", як зазвичай називають дрони "Шахед", біля Дніпра. Джерела УП також повідомляли, що в районі Дніпра збито два безпілотники.

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Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУДніпро
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