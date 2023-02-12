Днепр атаковали "Шахеды" - местные власти
Днепр в воскресенье вечером россияне атаковали беспилотниками, заявили местные власти.
Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, источники УП
Дословно Ким: "Два мопеда... Днепр... В общем на востоке их больше, будьте осторожны".
Дословно Лукашук: "Опять мопеды. Стражи неба - на защите".
Детали: По данным источников УП, в районе Днепра сбиты два беспилотника.
В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога, также она традиционно остается на Луганщине и в оккупированном Крыму. Позже тревогу отменили.
Обновлено: Позже Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.