Днепр атаковали "Шахеды" - местные власти

карта воздушных тревог по состоянию на 20:30 воскресенья, alerts.in.ua

Днепр в воскресенье вечером россияне атаковали беспилотниками, заявили местные власти.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, источники УП

Дословно Ким: "Два мопеда... Днепр... В общем на востоке их больше, будьте осторожны".

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Дословно Лукашук: "Опять мопеды. Стражи неба - на защите".

Детали: По данным источников УП, в районе Днепра сбиты два беспилотника.

В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога, также она традиционно остается на Луганщине и в оккупированном Крыму. Позже тревогу отменили.

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Обновлено: Позже Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.