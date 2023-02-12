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Зеленський: Санкції проти атомної галузі РФ мають стати частиною глобальних санкцій

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 20:42
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що санкції проти російської атомної галузі мають стати частиною глобальних санкцій проти Росії за війну проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку".

І ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде".

Що передувало: Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян Росії та одного українця-зрадника.

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Теми: Зеленськийсанкції
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