Зеленський: Санкції проти атомної галузі РФ мають стати частиною глобальних санкцій

Президент Володимир Зеленський наголошує, що санкції проти російської атомної галузі мають стати частиною глобальних санкцій проти Росії за війну проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку".

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І ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде".

Що передувало: Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян Росії та одного українця-зрадника.