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Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 20:42
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что санкции против российской атомной отрасли должны стать частью глобальных санкций против России за войну против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО о санкциях против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".

И мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют - например, в отношении нефти и нефтепродуктов из России. Все элементы российской системы, которые задействованы в войне, в обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет".

Что предшествовало: Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против 199 граждан России и одного украинца-предателя.

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Темы: Зеленскийсанкции
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