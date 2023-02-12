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Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 19:42
Зеленский: Санкции против атомной отрасли РФ должны стать частью глобальных санкций
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что санкции против российской атомной отрасли должны стать частью глобальных санкций против России за войну против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО о санкциях против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".

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И мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют - например, в отношении нефти и нефтепродуктов из России. Все элементы российской системы, которые задействованы в войне, в обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет".

Что предшествовало: Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против 199 граждан России и одного украинца-предателя.

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Темы: Зеленскийсанкции
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