Зеленський: Вихідні переважно пройшли без відключень світла, але це не вирішальна перемога

Президент Володимир Зеленський заявив, що невелике обмеження електропостачання у суботу й неділю свідчить про професійність енергетиків, але це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей день, вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження – там, де ступінь руйнувань надто значний. І, звичайно, з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, отже будуть графіки відключень.

Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, "Шахедами", після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожного і кожної, хто працює над забезпеченням енергосистеми".

Деталі: Водночас президент закликав усвідомлювати, що "це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті".

"На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й ріст споживання. Але сьогодні і вчора – це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи один одному, українці роблять великі речі", – сказав він.

Що передувало: Внаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились.

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Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання.

ДТЕК повідомив, що в понеділок у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.