Зеленский: Выходные в основном прошли без отключений света, но это не решающая победа

Президент Владимир Зеленский заявил, что небольшое ограничение электроснабжения в субботу и воскресенье свидетельствует о профессионализме энергетиков, но это еще не решающая победа на энергетическом фронте.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этот день, вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения - там, где степень разрушений слишком значительна. И, конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, следовательно, будут графики отключений.

Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает над обеспечением энергосистемы".

Детали: В то же время, президент призвал осознавать, что "это еще не решающая победа на энергетическом фронте".

"К сожалению, могут быть новые удары террористов из России, могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера – это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают большие вещи", - сказал он.

Что предшествовало: Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились.

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Вместе с тем, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения.

ДТЭК сообщил, что в понедельник в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.