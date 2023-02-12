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Зеленский: Выходные в основном прошли без отключений света, но это не решающая победа

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 20:00
Зеленский: Выходные в основном прошли без отключений света, но это не решающая победа
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что небольшое ограничение электроснабжения в субботу и воскресенье свидетельствует о профессионализме энергетиков, но это еще не решающая победа на энергетическом фронте.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этот день, вчерашний большинство украинцев прошли без многих отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, к сожалению, в отдельных городах еще были ограничения - там, где степень разрушений слишком значительна. И, конечно, с началом новой рабочей недели будем потреблять больше, следовательно, будут графики отключений.

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Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает над обеспечением энергосистемы".

Детали: В то же время, президент призвал осознавать, что "это еще не решающая победа на энергетическом фронте".

"К сожалению, могут быть новые удары террористов из России, могут быть новые ограничения, если будут новые разрушения и рост потребления. Но сегодня и вчера – это очередное свидетельство того, что, работая вместе и помогая друг другу, украинцы делают большие вещи", - сказал он.

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Что предшествовало: Вследствие уменьшения потребления на выходных и введения в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились.

Вместе с тем, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения.

ДТЭК сообщил, что в понедельник в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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