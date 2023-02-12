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Россияне запускали не "Шахеды", а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 22:16
ОРЛАН-10, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: PIXABAY.COM

Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности.

Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

По вражескому БпЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется".

Что предшествовало: В воскресенье вечером председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, а также председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщили о "мопедах", как обычно называют дроны "Шахед", возле Днепра. Источники УП также сообщали, что в районе Днепра сбиты два беспилотника.

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Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУДнепр
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