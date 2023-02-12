Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали не "Шахеды", а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 21:16
Россияне запускали не Шахеды, а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы
ОРЛАН-10, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: PIXABAY.COM

Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности.

Реклама:

Враг использовал разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

По вражескому БпЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется".

Что предшествовало: В воскресенье вечером председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, а также председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщили о "мопедах", как обычно называют дроны "Шахед", возле Днепра. Источники УП также сообщали, что в районе Днепра сбиты два беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
В ГУР считают, что Россия отсрочит вторую волну мобилизации
В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тысяч обращений, планируются следующие бригады – МВД
"Февраль будет решающим": ГУР опубликовало разговор оккупанта
СМИ выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в Россию
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: