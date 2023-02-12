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Нікопольщину росіяни атакували тричі за день: 1 загибла, 2 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 23:03
наслідки обстрілу Нікопольщини, фото з Telegram Лисака

У неділю росіяни тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Протягом сьогоднішнього дня агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Одна людина загинула, ще дві – постраждали".

Деталі: Зранку ворог обстріляв Нікополь. Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією, поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга – госпіталізована.

У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

Пообіді ворог відкрив вогонь по Марганецькій громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка – понівечені.

У Мирівській громаді обійшлося без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вранці 12 лютого обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, було відомо про загиблу і поранену.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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