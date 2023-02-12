Никопольщину россияне атаковали трижды за день: 1 погибшая, 2 раненых

В воскресенье россияне трижды атаковали Никопольский район Днепропетровщины из ствольной артиллерии и РСЗО.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "В течение сегодняшнего дня агрессор трижды атаковал Никопольщину из ствольной артиллерии и РСЗО. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Один человек погиб, еще два - пострадали".

Реклама:

Детали: Утром враг обстрелял Никополь. Погибла 53-летняя женщина. По уточненной информации, ранения получили два человека. Это пенсионерки 88 и 76 лет. Первая сейчас на амбулаторном лечении, вторая - госпитализирована.

В городе повреждены шесть многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

После обеда враг открыл огонь по Марганецкой громаде. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждены 20 частных домов, три легковых автомобиля, столько же линий электропередач и газопровод. Разрушены две хозяйственные постройки, еще полтора десятка - повреждены.

ВИДЕО ДНЯ

В Мировской громаде обошлось без пострадавших.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 12 февраля обстреляли Никополь на Днепропетровщине, было известно о погибшей и раненой.