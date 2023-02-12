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Ворог вдарив по громадах Сумщини з мінометів і артилерії, 50 прильотів

Марк ОлівенськийНеділя, 12 лютого 2023, 23:22
Ворог вдарив по громадах Сумщини з мінометів і артилерії, 50 прильотів
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад Сумської області, було зафіксовано понад 50 прильотів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Росіяни обстрілювали 12 лютого Есманьську, Юнаківську, Краснопільську та Зноб-Новгородську громади.

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По Есманьській громаді ворог бив з мінометів − 28 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади. Обстріл громади продовжився близько 14.00 − 4 прильоти.

По Зноб-Новгородській громаді в обід був один приліт з міномету.

Краснопільську громаду росіяни обстрілювали з артилерії − 9 прильотів.

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В Юнаківській громаді зафіксовано обстріли з мінометів − 3 прильоти після 14.00, а після 18.00 − ще 7 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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