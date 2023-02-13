Враг ударил по громадам Сумщины из минометов и артиллерии, 50 прилетов

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад Сумской области, было зафиксировано более 50 прилетов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Россияне обстреливали 12 февраля Эсманьскую, Юнаковскую, Краснопольскую и Зноб-Новгородскую громады.

По Эсманьской громаде враг бил из минометов - 28 прилетов. В результате обстрела повреждено помещение кафе в одном из сел громады. Обстрел громады продолжился около 14.00 - 4 прилета.

По Зноб-Новгородской громаде в обед был один прилет из миномета.

Краснопольскую громаду россияне обстреливали из артиллерии - 9 прилетов.

В Юнаковской громаде зафиксированы обстрелы из минометов - 3 прилета после 14.00, а после 18.00 - еще 7 прилетов.