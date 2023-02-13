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Кулеба анонсував нові санкції проти Росії "під 24 лютого"

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 00:51
Кулеба анонсував нові санкції проти Росії під 24 лютого
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував "нові санкції" та інші заходи до 24 лютого – річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні.

Джерело: Кулеба в ефірі національного телемарафону, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги.

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Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки – ми розпочали шлях своєю заявою Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили наприкінці минулого року. Цей шлях не буде швидким... Тому що йдеться про перезавантаження, по суті, глобальної інституції. Але у нас є чіткий план".

"Тобто всі розумітимуть, що перед ними сидять шахраї, які узурпували шахрайським способом це місце. Ось цей результат буде досягнутий доволі швидко.

А от саме виключення – безумовно, це забере час. І для цього треба, щоб збіглася низка факторів.

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Але повірте мені, що для Росії вже досягнення тієї першої цілі, делегітимізації, яку я озвучив – це буде страшний міжнародний удар".

"В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся.

Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш".

Деталі: Кулеба також прокоментував плани президента Сполучених Штатів Джо Байдена відвідати Польщу із 20 по 22 лютого:

Він сказав: "Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці і складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим більше в Польщі – країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України".

Втім, додав голова МЗС, йдеться не лише про візит Байдена до сусідньої з Україною країни, а й низку інших подій "глобального масштабну".

Теми: Кулеба ДмитровійнасанкціїРосія
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