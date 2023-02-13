Кулеба анонсировал новые санкции против России "под 24 февраля"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал "новые санкции" и другие мероприятия к 24 февраля - годовщине начала полномасштабной войны России в Украине.

Источник: Кулеба в эфире национального телемарафона, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Под 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет часть этого сигнала единства ради победы.

Что касается ООН и России в Совете безопасности – мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года. Этот путь не будет быстрым... Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобальной институции. Но у нас есть четкий план".

"То есть все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, которые узурпировали мошенническим способом это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро.

А вот само исключение – безусловно, это займет время. И для этого надо, чтобы совпал ряд факторов.

Но поверьте мне, что для России уже достижение той первой цели, делегитимизации, которую я озвучил – это будет страшный международный удар".

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"В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься.

Потому что единство с Украиной с каждым днем только растет, и в этой войне ты непременно проиграешь".

Детали: Кулеба также прокомментировал планы президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля:

Он сказал: "Безусловно, это также составной элемент чествования этой трагической годовщины и составной элемент того сигнала Путину, который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байден будет. Тем более в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины".

Впрочем, добавил глава МИД, речь идет не только о визите Байдена в соседнюю с Украиной страну, но и ряд других событий "глобального масштабного".