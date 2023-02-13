Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 03:32
Каховка Херсонської області, google maps

Росіяни створили чат-бот для доносів на українців у тимчасово окупованій Каховці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначають, що окупанти згодом використовують ці доноси, аби мати привід для чергових репресій.

"Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності", – ідеться в повідомленні центру.

За даними спротиву, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили і для міста Каховка.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Херсонська областьокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ГУР: Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна

У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування

Вищий антикорупційний суд отримав нову керівницю

Остін перелічив, яку зброю узгодили передати Україні на "Рамштайні" перед її наступом

США думають передати Україні контрабандну іранську зброю, вилучену в єменських бойовиків – ЗМІ

ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині, потяг до Херсона не їде
На окуповану Херсонщину загарбники направили близько 200 росгвардійців – штаб
Херсонську громаду в неділю обстріляли 20 разів, постраждалий у важкому стані
Останні новини
05:25
США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво снарядів для України – ЗМІ
04:52
Сумщина: ворог обстріляв 3 громади
04:31
ГУР: Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна
03:55
Міністр оборони Німеччини: Про літаки для України можна буде говорити за 3-4 місяці
03:41
Резніков: Другий день "Рамштайну" буде присвячений танкам
02:57
фото, відеоПід Москвою спалахнула пожежа на заводі з ремонту поїздів
01:58
У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування
00:48
Українські стрибуни Проценко і Магучіх виграли "срібло" і "золото" на турнірі у Словаччині
00:26
Помічник Кадирова розповів главі Чечні про "отруєння" українцями
23:38
Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу – FT
Усі новини...