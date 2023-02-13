Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС

Росіяни створили чат-бот для доносів на українців у тимчасово окупованій Каховці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначають, що окупанти згодом використовують ці доноси, аби мати привід для чергових репресій.

"Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності", – ідеться в повідомленні центру.

За даними спротиву, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили і для міста Каховка.