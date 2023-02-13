Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС
Понеділок, 13 лютого 2023, 02:32
Росіяни створили чат-бот для доносів на українців у тимчасово окупованій Каховці.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: У ЦНС зазначають, що окупанти згодом використовують ці доноси, аби мати привід для чергових репресій.
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"Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності", – ідеться в повідомленні центру.
За даними спротиву, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили і для міста Каховка.