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Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 02:32
Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС
Каховка Херсонської області, google maps

Росіяни створили чат-бот для доносів на українців у тимчасово окупованій Каховці.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначають, що окупанти згодом використовують ці доноси, аби мати привід для чергових репресій.

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"Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені "прояви нелояльності", – ідеться в повідомленні центру.

За даними спротиву, одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти. Для цього на ТОТ створюють чат-боти. Такий створили і для міста Каховка.

Теми: Херсонська областьокупація
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