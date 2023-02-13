Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев в оккупированной Каховке – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 02:32
Захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев в оккупированной Каховке – ЦНС
Каховка Херсонской области, google maps

Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС отмечают, что оккупанты впоследствии используют эти доносы, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

Реклама:

"Россияне прекрасно осознают реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые выявленные "проявления нелояльности", - говорится в сообщении центра.

По данным сопротивления, одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на ВОТ создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка.

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: