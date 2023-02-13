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Захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев в оккупированной Каховке – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 03:32
Каховка Херсонской области, google maps

Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС отмечают, что оккупанты впоследствии используют эти доносы, чтобы иметь повод для очередных репрессий.

"Россияне прекрасно осознают реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые выявленные "проявления нелояльности", - говорится в сообщении центра.

По данным сопротивления, одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на ВОТ создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка.

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Темы: Херсонская областьоккупация
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