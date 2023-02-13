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Сили оборони відбили ворожі атаки біля населених пунктів у 4 областях – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 06:48
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів у 4 областях.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

У той же час противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

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На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом – 16 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і  Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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