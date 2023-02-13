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Силы обороны отбили вражеские атаки возле населенных пунктов в 4 областях – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 05:48
Силы обороны отбили вражеские атаки возле населенных пунктов в 4 областях – сводка
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в 4 областях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

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Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка на Луганщине; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищеевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Толстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголевка, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спирное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клещеевка. В целом - 16 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись Времовка и Новополь в Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Чаривне Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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