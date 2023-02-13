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На окуповану Херсонщину загарбники направили близько 200 росгвардійців – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 06:21
На окуповану Херсонщину загарбники направили близько 200 росгвардійців – штаб
ілюстративне фото getty images

На тимчасово окуповані території Херсонської області окупанти направили 200 росгвардійців і обмежили пересування місцевих жителів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії".

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Деталі: За даними штабу, росгвардійців розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Крім того, повідомляють у штабі, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок.

"Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", – ідеться в повідомленні.

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Теми: Херсонська областьокупація
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