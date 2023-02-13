Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На окуповану Херсонщину загарбники направили близько 200 росгвардійців – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 13 лютого 2023, 07:21
ілюстративне фото getty images

На тимчасово окуповані території Херсонської області окупанти направили 200 росгвардійців і обмежили пересування місцевих жителів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії".

Деталі: За даними штабу, росгвардійців розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Крім того, повідомляють у штабі, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок.

"Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", – ідеться в повідомленні.

Читайте УП В Google News

Теми: Херсонська областьокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До переговорів Києва і Кремля залучили нових людей, але про мир не йдеться – росЗМІ

У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування

Вищий антикорупційний суд отримав нову керівницю

Остін перелічив, яку зброю узгодили передати Україні на "Рамштайні" перед її наступом

США думають передати Україні контрабандну іранську зброю, вилучену в єменських бойовиків – ЗМІ

ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну

Усі новини...
Херсонська область
Загарбники створили чат-бот для доносів на українців в окупованій Каховці – ЦНС
Херсонську громаду в неділю обстріляли 20 разів, постраждалий у важкому стані
На Херсонщині цивільне авто наїхало на міну: двоє загиблих
Останні новини
09:54
За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи
09:52
У США поменшало прибічників військової та економічної підтримки України
09:38
До переговорів Києва і Кремля залучили нових людей, але про мир не йдеться – росЗМІ
09:28
Блінкен: Визнати анексію Путіним України – це відкрити скриньку Пандори для агресорів
09:27
“Big brother is” офісу президента - відео
09:16
Британська розвідка заявила про проблеми з військово-промисловим виробництвом РФ
08:44
У Туреччині ще знаходять під завалами живих людей через понад 200 годин після землетрусу
08:23
У США допускають, що шпигунська повітряна куля Китаю могла справді збитися з маршруту
08:07
Захисники за добу ліквідували 690 загарбників, 7 ББМ та 4 ворожі танки
07:32
Окупанти цілодобово спалюють своїх загиблих у Криму – Генштаб
Усі новини...