На окуповану Херсонщину загарбники направили близько 200 росгвардійців – штаб

На тимчасово окуповані території Херсонської області окупанти направили 200 росгвардійців і обмежили пересування місцевих жителів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії".

Деталі: За даними штабу, росгвардійців розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Крім того, повідомляють у штабі, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок.

"Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", – ідеться в повідомленні.