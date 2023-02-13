На оккупированную Херсонщину захватчики направили около 200 росгвардейцев – штаб

На временно оккупированные территории Херсонской области оккупанты направили 200 росгвардейцев и ограничили передвижение местных жителей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Для усиления контрдиверсионных мероприятий на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии".

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Детали: По данным штаба, росгвардейцев расселили на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Кроме того, сообщают в штабе, из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием, с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей.

"Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов от всех раненых", - говорится в сообщении.