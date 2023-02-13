Захисники вже знищили понад 138 тисяч окупантів
Понеділок, 13 лютого 2023, 08:13
Лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 560 російських загарбників, 3 ворожі танки, 3 артилерійські системи та 4 ББМ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків – 3 283 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6 492 (+4) од,
- артилерійських систем – 2 290 (+3) од,
- РСЗВ – 465 (+0) од,
- засобів ППО – 234 (+0) од,
- літаків – 296 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 007 (+0) од,
- крилатих ракет – 857 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 150 (+2) од,
- спеціальної техніки – 217 (+2) од.
Дані уточнюються.
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