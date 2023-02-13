Захисники вже знищили понад 138 тисяч окупантів

Лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 560 російських загарбників, 3 ворожі танки, 3 артилерійські системи та 4 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано,

танків – 3 283 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6 492 (+4) од,

артилерійських систем – 2 290 (+3) од,

РСЗВ – 465 (+0) од,

засобів ППО – 234 (+0) од,

літаків – 296 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 007 (+0) од,

крилатих ракет – 857 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 150 (+2) од,

спеціальної техніки – 217 (+2) од.

Дані уточнюються.