Защитники уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов

Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских захватчиков, 3 вражеских танка, 3 артиллерийские системы и 4 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 138 340 (+560) человек ликвидировано,

танков – 3 283 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 6 492 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2 290 (+3) ед,

РСЗО – 465 (+0) ед,

средств ПВО – 234 (+0) ед,

самолетов – 296 (+0) ед,

вертолетов – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 007 (+0) ед,

крылатых ракет – 857 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 150 (+2) ед,

специальной техники – 217 (+2) ед.

Данные уточняются.