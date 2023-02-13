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Защитники уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 13 февраля 2023, 08:13
Украинские защитники. Фото из Facebook ОК "Юг"

Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 560 российских захватчиков, 3 вражеских танка, 3 артиллерийские системы и 4 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 138 340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 3 283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2 290 (+3) ед,
  • РСЗО – 465 (+0) ед,
  • средств ПВО – 234 (+0) ед,
  • самолетов – 296 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 007 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 857 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 150 (+2) ед,
  • специальной техники – 217 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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