Росіяни убили цивільного у Часовому Яру

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Донеччині 12 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленко: "За 12 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення".

Деталі: Станом на ранко 13 лютого, окупанти убили щонайменше 1 359 та поранили щонайменше 3 035 мирних жителів Донецької області.

Голова ОВА зазначає, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.