Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни убили цивільного у Часовому Яру

Ірина БалачукПонеділок, 13 лютого 2023, 08:33
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Донеччині 12 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленко: "За 12 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення".

Деталі: Станом на ранко 13 лютого, окупанти убили щонайменше 1 359 та поранили щонайменше 3 035 мирних жителів Донецької області.

Голова ОВА зазначає, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До переговорів Києва і Кремля залучили нових людей, але про мир не йдеться – росЗМІ

У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування

Вищий антикорупційний суд отримав нову керівницю

Остін перелічив, яку зброю узгодили передати Україні на "Рамштайні" перед її наступом

США думають передати Україні контрабандну іранську зброю, вилучену в єменських бойовиків – ЗМІ

ЄС запропонував розширити мобільний роумінг на Україну

Усі новини...
Донецька область
У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"
Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW
Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили
Останні новини
10:58
Маск планує знайти нового очільника Twitter до кінця 2023 року
10:57
Лідер німецької опозиції не виключив постачання винищувачів Україні
10:55
СБУ не дала російським олігархам Шелкову і Чемезову уникнути націоналізації своїх активів
10:53
Фінляндія і Швеція обговорили сценарій вступу до НАТО окремо – ЗМІ
10:53
відеоУ ДСНС показали, як визволили жінку з-під завалів у Туреччині після землетрусу
10:21
“Дурні гроші Орбану”: чому державна “Укртранснафта” переплачує за угорський дизель
10:13
ЄС хоче змусити банки розкривати інформацію про заморожені російські активи – ЗМІ
10:12
Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського заявив, що завжди підтримував Україну
09:54
За два тижні Укрпошта обміняла 5 мільйонів старих ламп на LED-лампи
09:52
У США поменшало прибічників військової та економічної підтримки України
Усі новини...