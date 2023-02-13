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Росіяни убили цивільного у Часовому Яру

Ірина БалачукПонеділок, 13 лютого 2023, 07:33
Росіяни убили цивільного у Часовому Яру
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Донеччині 12 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленко: "За 12 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення".

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Деталі: Станом на ранко 13 лютого, окупанти убили щонайменше 1 359 та поранили щонайменше 3 035 мирних жителів Донецької області.

Голова ОВА зазначає, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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