Россияне убили гражданского в Часовом Яру

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских ударов по Донецкой области 12 февраля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 12 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Часовом Яру. Еще 1 человек в области получил ранения".

Детали: По состоянию на утро 13 февраля, оккупанты убили по меньшей мере 1 359 и ранили не менее 3 035 мирных жителей Донецкой области.

Глава ОВА отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.