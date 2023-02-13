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Окупанти пошкодили залізничне полотно на Херсонщині, потяг до Херсона не їде

Ірина БалачукПонеділок, 13 лютого 2023, 08:58
Фото ілюстративне з Telegram УЗ

Потяг №102/101 Київ – Херсон не доїжджатиме до місця призначення, а зупиниться у Миколаєві у зв’язку з тим, що росіяни під час обстрілів пошкодили залізничне полотно у Херсонській області.  

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв".

Деталі: Повідомляється, що пасажирів з Миколаєва до Херсона доставлять автобусними шатлами. Так само автобусами перевезуть до Миколаєва херсонців, які очікують на рейс у київському напрямку.

Укрзалізниця відзначила, що наразі вже триває ремонт колії.

Про можливі зміни в наступних рейсах обіцяють повідомити додатково.

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Теми: ХерсонУкрзалізницяХерсонська областьвійна
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