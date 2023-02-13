Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине, поезд в Херсон не едет
Понедельник, 13 февраля 2023, 08:58
Поезд №102/101 Киев – Херсон не будет доезжать до места назначения, а остановится в Николаеве в связи с тем, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "В результате обстрелов на Херсонщине имеем повреждения железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев – Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев".
Детали: Сообщается, что пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами. Так же автобусами перевезут в Николаев херсонцев, которые ожидают рейс в киевском направлении.
Укрзализныця отметила, что сейчас уже идет ремонт пути.
О возможных изменениях в следующих рейсах обещают сообщить дополнительно.