Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине, поезд в Херсон не едет

Поезд №102/101 Киев – Херсон не будет доезжать до места назначения, а остановится в Николаеве в связи с тем, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В результате обстрелов на Херсонщине имеем повреждения железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев – Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев".

Детали: Сообщается, что пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами. Так же автобусами перевезут в Николаев херсонцев, которые ожидают рейс в киевском направлении.

Укрзализныця отметила, что сейчас уже идет ремонт пути.

О возможных изменениях в следующих рейсах обещают сообщить дополнительно.