Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине, поезд в Херсон не едет

Ирина БалачукПонедельник, 13 февраля 2023, 08:58
Фото иллюстративное из Telegram УЗ

Поезд №102/101 Киев – Херсон не будет доезжать до места назначения, а остановится в Николаеве в связи с тем, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области. 

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В результате обстрелов на Херсонщине имеем повреждения железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев – Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев".

Детали: Сообщается, что пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами. Так же автобусами перевезут в Николаев херсонцев, которые ожидают рейс в киевском направлении.

Укрзализныця отметила, что сейчас уже идет ремонт пути.

О возможных изменениях в следующих рейсах обещают сообщить дополнительно.

Читайте УП В Google News

Темы: ХерсонУкрзализныцяХерсонская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Берлускони после скандальных заявлений о Зеленском сказал, что всегда поддерживал Украину

К переговорам Киева и Кремля привлекли новых людей, но о мире речь не идет – росСМИ

В России и Крыму созданы лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей – расследование

Высший антикоррупционный суд получил новую руководительницу

Остин перечислил, какое оружие согласовали передать Украине на "Рамштайн" перед ее наступлением

США думают передать Украине контрабандное иранское оружие, изъятое у йеменских боевиков – СМИ

Все новости...
Херсон
Херсонскую общину в воскресенье обстреляли 20 раз, пострадавший в тяжелом состоянии
Россияне обстреляли центр Херсона, попали в здание ОГА
В Херсоне прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
11:08
Министр обороны Британии: В Украине задействованы 97% всей российской армии
11:07
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
11:00
Оккупанты грозятся снова захватить Харьковскую область
10:58
Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года
10:57
Лидер немецкой оппозиции не исключил поставки истребителей Украине
10:55
СБУ не дала российским олигархам Шелкову и Чемезову избежать национализации своих активов
10:53
Финляндия и Швеция обсудили сценарий вступления в НАТО отдельно - СМИ
10:53
видеоВ ГСЧС показали, как освободили женщину из-под завалов в Турции после землетрясения
10:21
"Шальные деньги Орбану": почему государственная "Укртранснафта" переплачивает за венгерский дизель
10:13
ЕС хочет заставить банки раскрывать информацию о замороженных российских активах - СМИ
Все новости...