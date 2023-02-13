Розвідка Британії розповіла, чому РФ зміцнює оборону на Запоріжжі попри фокус на Донбасі

На думку британської розвідки, попри поточний оперативний фокус на Донбасі для росіян є критично важливим і утримання оборони у Запорізькій області.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як стверджує британська розвідка з посиланням на знімки з відкритих джерел, станом на 7 лютого РФ ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка.

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Крім того, станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

"Незважаючи на те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту", – йдеться в огляді.

Про це, як стверджують в Міноборони Британії, свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій і Луганській областях та розгортання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1 288 км, з них лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км, нагадують у відомстві.

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"Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету – "звільнення" Донбасу" – вважає британська розвідка.

"Рішення про те, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників", – йдеться в огляді.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, від 7 лютого війська РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара.