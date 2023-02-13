Разведка Британии рассказала, почему РФ укрепляет оборону на Запорожье, несмотря на фокус на Донбассе

По мнению британской разведки, несмотря на текущий оперативный фокус на Донбассе для россиян является критически важным и содержание обороны в Запорожской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка.

Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в обзоре.

Об этом, как утверждают в Минобороны Британии, свидетельствует продолжение строительства оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км, напоминают в ведомстве.

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса" – считает британская разведка.

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"Решение о том, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, по данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.