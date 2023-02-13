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Разведка Британии рассказала, почему РФ укрепляет оборону на Запорожье, несмотря на фокус на Донбассе

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 08:11
Разведка Британии рассказала, почему РФ укрепляет оборону на Запорожье, несмотря на фокус на Донбассе
Российские захватчики. Фото РИА Новости

По мнению британской разведки, несмотря на текущий оперативный фокус на Донбассе для россиян является критически важным и содержание обороны в Запорожской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как утверждает британская разведка со ссылкой на снимки из открытых источников, по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка.

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Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в обзоре.

Об этом, как утверждают в Минобороны Британии, свидетельствует продолжение строительства оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 288 км, из них линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области – 192 км, напоминают в ведомстве.

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"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса" – считает британская разведка.

"Решение о том, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, по данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.

Темы: РосcияЗапорожская областьоккупациявойна
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