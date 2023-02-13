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Десантники показали, як дронами відбивають ворогу охоту до наступу

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 11:27
фото ДШВ

Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади активно застосовують дрони не лише для розвідки, а й для того, щоб знищувати окупантів. 

Джерело: пресслужба ДШВ ЗСУ

Пряма мова начальника розвідки одного з підрозділів бригади: "Ми переконались, що застосування дронів для нанесення попереднього вогневого ураження противника має хороший ефект, адже іноді допомагає  зірвати його наступальний потенціал. Тому ми активно користуємось цим способом ведення оборонних дій".

Деталі: На оприлюдненому нині відео видно, як противник, зазнавши втрат, уповільнює своє просування, а потім і зупиняється.

Подальше застосування артилерії  змушує окупантів не просто відмовитись від своїх агресивних намірів, а тікати, кинувши зброю і своїх поранених, наголошують у ДШВ.

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Теми: війна
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