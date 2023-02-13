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Десантники показали, как дронами отбивают врагу охоту к наступлению

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 10:27
Десантники показали, как дронами отбивают врагу охоту к наступлению
фото ДШВ

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады активно используют беспилотники не только для разведки, но и для уничтожения оккупантов.

Источник: пресс-служба ДШВ ВСУ

Прямая речь начальника разведки одного из подразделений бригады: "Убеждены, что применение беспилотников для предварительного огневого поражения противника дает хороший эффект, поскольку иногда помогает подорвать его наступательный потенциал. Поэтому мы активно используем этот способ ведения оборонительных действий".

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Детали: На опубликованном нынче видео видно, как противник, понеся потери, замедляет продвижение, а затем останавливается.

Дальнейшее применение артиллерии вынуждает оккупантов не только отказываться от своих агрессивных намерений, но и бежать, бросая свое оружие и своих раненых, подчеркнули в ДШВ.

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Темы: война
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