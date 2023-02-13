Звільнення Зміїного: як "Богдана" і "Цезар" підкрадалися до ворога на понтонах

Під час битви за острів Зміїний українські бійці щоночі возили на позиції в плавнях САУ "Богдана" і "Цезар" на плавучих понтонах.

Джерело: публікація-реконструкція "Української правди"

Деталі: Під час спецоперації у червні 2022 року українські військові ціною надзусиль переміщували САУ на позиції, щоб дістати до острова Зміїний і знищити ворожу ППО.

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Від Вилкового (місто на воді на крайньому півдні Одеської області) – найменша відстань до Зміїного. Водночас навіть звідти, ні "Богданою", ні "Цезарем" до острова не дістати. Щоб стріляти по Зміїному, військовим слід було вивести САУ на морське узбережжя. Місто від моря відділяє каскад островів і плавнів, по яких немає сухопутної дороги. Єдиний шлях до берега моря – по воді.

Вирішити цю проблему вдалося за допомогою понтонів, які військові дістали у місцевих бізнесменів. Щоночі "Богдану" і "Цезар" заганяли на плавучі платформи і по 3-4 години в один бік сплавляли руслом Дунаю і його відгалужень до визначених позицій.

Понтони виявились дуже високими, щоб нормально з'їхати з них одразу на берег. Тому місцеві прикордонники розжились спеціальним водним краном, яким можна поглиблювати берег чи навпаки намивати невеликі пірси.

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17 червня понтонами і намитими переправами на позиції у Дунайських плавнях першою проїхала установка БМ-21 "Град". Ще за два дні, 19 червня, вперше на позицію виїхала "Богдана" і "Цезар".

Операція зі звільнення Зміїного могла б закінчитись, навіть не почавшись, оскільки обидві САУ грузли і провалювались у пісок. Але все ж САУ змогли пройти буквально по воді.

Коли установки нарешті дістались до позицій і зробили перші постріли в бік Зміїного, почали проявлятись властиво артилерійські проблеми.

Після трьох перших снарядів у "Богдани" прогоріли ущільнюючі кільця у стволі. "Цезар" здався після перших 20 – потекло масло.

Місія вимагала від техніки постійних надзусиль, обидві САУ мусили працювати на самій межі технічних можливостей. Але щоб вони обидві здалися в перший же день, на таке ніхто не сподівався.

Поки команда вирішувала, як відправити установки назад на ремонт і що робити далі, росіяни не спали. В перший же день ворожа авіація вдарила по позиціях кількома ракетами. На щастя, удар прийшовся на кілька кілометрів у бік від місця, де перебували військові та прикордонники.

Водночас установки полагодили й обидві САУ вернулись на позиції.

Детальніше про події підготовки спецоперації зі звільнення острова Зміїний читайте у матеріалі Перша битва "Богдани". Як українська САУ примусила росіян до "жесту доброї волі" на Зміїному