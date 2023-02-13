Освобождение Змеиного: как "Богдана" и "Цезарь" подкрадывались к врагу на понтонах

Во время битвы за остров Змеиный украинские бойцы каждую ночь возили на позиции в плавнях САУ "Богдана" и "Цезарь" на плавучих понтонах.

Источник: публикация-реконструкция "Украинской правды"

Детали: Во время спецоперации в июне 2022 года украинские военные ценой сверхусилий перемещали САУ на позиции, чтобы достать до острова Змеиный и уничтожить вражескую ПВО.

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От Вилково (город на воде на крайнем юге Одесской области) - наименьшее расстояние до Змеиного. При этом даже оттуда, ни "Богданой", ни "Цезарем" до острова не достать. Чтобы стрелять по Змеиному, военным следовало вывести САУ на морское побережье. Город от моря отделяет каскад островов и плавней, по которым нет сухопутной дороги. Единственный путь к берегу моря - по воде.

Решить эту проблему удалось с помощью понтонов, которые военные достали у местных бизнесменов. Каждую ночь "Богдану" и "Цезарь" загоняли на плавучие платформы и по 3-4 часа в одну сторону сплавляли по руслу Дуная и его ответвлений к определенным позициям.

Понтоны оказались очень высокими, чтобы нормально съехать с них сразу на берег. Поэтому местные пограничники разжились специальным водным краном, которым можно углублять берег или наоборот намывать небольшие пирсы.

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17 июня по понтонам и намытым переправам на позиции в Дунайских плавнях первой проехала установка БМ-21 "Град". Еще через два дня, 19 июня, впервые на позицию выехала "Богдана" и "Цезарь".

Операция по освобождению Змеиного могла бы закончиться, даже не начавшись, поскольку обе САУ вязли и проваливались в песок. Но все же САУ смогли пройти буквально по воде.

Когда установки наконец добрались до позиций и сделали первые выстрелы в сторону Змеиного, начали проявляться собственно артиллерийские проблемы.

После трех первых снарядов у "Богданы" прогорели уплотнительные кольца в стволе. "Цезарь" сдался после первых 20 - потекло масло.

Миссия требовала от техники постоянных сверхусилий, обе САУ должны были работать на самом пределе технических возможностей. Но чтобы они обе сдались в первый же день, такого никто не ожидал.

Пока команда решала, как отправить установки обратно на ремонт и что делать дальше, россияне не спали. В первый же день вражеская авиация ударила по позициям несколькими ракетами. К счастью, удар пришелся на несколько километров в сторону от места, где находились военные и пограничники.

К счастью, установки починили и обе САУ вернулись на позиции.

Подробнее о событиях подготовки спецоперации по освобождению острова Змеиный читайте в материале Первая битва "Богданы". Как украинская САУ принудила россиян к "жесту доброй воли" на Змеином