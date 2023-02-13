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89% українців готові чинити опір навіть у випадку ядерного удару – опитування

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 12:09
89% українців готові чинити опір навіть у випадку ядерного удару – опитування
Фото: gettyimages

89% українців готові продовжувати чинити опір навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї проти міста, 93% умовою для припинення вогню називають повне виведення військ РФ, у тому числі з окупованого Криму.

Джерело: Мюнхенський індекс безпеки 2023, DW

Деталі: Згідно з даними опитування, проведеного у листопаді минулого року, 95% українців виступають за продовження військового опору у разі продовження бомбардувань міст.

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89% проголосували за продовження опору навіть після застосування Росією тактичної ядерної зброї на полі бою або проти українського міста, а 91% – у разі підриву бомби над Чорним морем.

 

Крім того, 93% вважають, що для повного припинення вогню необхідне виведення російських військ, у тому числі з окупованого Криму. На варіант винести Крим за дужки згоден кожен десятий, 80% – проти. 

7% відсотків підтримують відведення російських військ на "демаркаційну лінію" станом на 24 лютого минулого року. 1% відсоток вважає, що треба залишити все так, як є, 97% – проти.

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Також українці усвідомлюють тривалу загрозу, яку становить Росія. Більшість (83%) вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в РФ при владі Володимир Путін. 75% вважають, що не будуть у безпеці без західних гарантій, стільки ж – 71% – умовою безпеки назвали постачання західної зброї. 65% називають гарантією безпеки членство в НАТО.

 

DW повідомляє, що Мюнхенська конференція безпеки вперше включила Україну до списку країн, громадян яких опитують для розрахунку нещодавно розробленого Мюнхенського індексу безпеки. Раніше у цьому списку була Росія, однак цього року організатори вирішили не проводити опитування росіян через "репресії, що посилюються".

Теми: опитуванняядерна зброясоціологіявійна
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