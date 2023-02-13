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89% украинцев готовы сопротивляться даже в случае ядерного удара – опрос

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 13:09
Фото: gettyimages

89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения Россией тактического ядерного оружия против города, 93% условием для прекращения огня называют полный вывод войск РФ, в том числе из оккупированного Крыма.

Источник: Мюнхенский индекс безопасности 2023 года, DW

Детали: Согласно данным опроса, проведенного в ноябре прошлого года, 95% украинцев выступают за продолжение военного сопротивления в случае продолжения бомбардировок городов.

89% проголосовали за продолжение сопротивления даже после применения Россией тактического ядерного оружия на поле боя или против украинского города, а 91% – в случае подрыва бомбы над Черным морем.

 

Кроме того, 93% считают для полного прекращения огня необходимым вывод российских войск, в том числе из оккупированного Крыма. На вариант вынести Крым за скобки согласен каждый десятый, 80% – против. 

7% процентов поддерживают отвод российских войск на "демаркационную линию" по состоянию на 24 февраля прошлого года. 1% процент считает, что надо оставить все так, как есть, 97% – против.

 

Также украинцы осознают длительную угрозу, которую представляет Россия. Большинство (83%) считают, что никогда не будут в безопасности, пока в РФ у власти Владимир Путин. 75% считают, что не будут в безопасности без западных гарантий, столько же – 71% – условием безопасности назвали поставки западного оружия. 65% называют гарантией безопасности членство в НАТО.

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DW сообщает, что Мюнхенская конференция безопасности впервые включила Украину в список стран, граждан которых опрашивают для расчета недавно разработанного Мюнхенского индекса безопасности. Ранее в этом списке была Россия. Однако в этом году организаторы решили не проводить опрос россиян из-за "усиливающихся репрессий".

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Темы: опросядерное оружиесоциологиявойна
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