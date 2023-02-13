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Влада Примор'я РФ похвалилась випуском безпілотника, який продається на AliExpress

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 лютого 2023, 13:23
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Губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко похвалився, що місцеві інженери створили БПЛА з вертикальним злетом для війни і оприлюднив демонстрацію польоту, пізніше ЗМІ з'ясували, що подібний пристрій можна придбати на AliExpress.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", Кожемяко у Telegram, Telegram-канал "Сирена".

Пряма мова Кожемяко: Приморські інженери створили БПЛА літакового типу з вертикальним зльотом. Такий принцип значно розширює можливості апарату".

Деталі: За даними ЗМІ безпілотники начебто вирішили виробляти для війни. Наприкінці січня їх показали повпреду Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрію Трутнєву. Розробники стверджують, що дрони важать по півтора кілограма, і їх готуються запустити в серійне виробництво. Уже випущено 45 пристроїв, заплановано - ще 60 - 100 штук.

 

Однак "Сирена" звернула увагу, що безпілотники, якими хвалиться влада, дуже схожі на дрони китайського виробництва. На AliExpress можна знайти апарат, який має такий самий вигляд, як безпілотник на відео губернатора. Це дрон китайської компанії Cuav, купити його можна майже за $12 тисяч.

 

Після цього місцева влада почала виправдовуватись, що начебто безпілотники виготовлені за таким самим принципом, як і китайські, але начиння в них "унікальне".

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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