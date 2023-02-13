Власти Приморья РФ похвастались выпуском беспилотника, который продается на AliExpress

Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко похвастался, что местные инженеры создали БПЛА с вертикальным взлетом для войны и обнародовал демонстрацию полета, позже СМИ выяснили, что подобное устройство можно приобрести на AliExpress.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", Кожемяко в Telegram, Telegram-канал "Сирена".

Прямая речь Кожемяко: Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата".

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Детали: По данным СМИ беспилотники вроде бы решили производить для войны. В конце января их показали полпреду Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Разработчики утверждают, что дроны весят по полтора килограмма, и их готовятся запустить в серийное производство. Уже выпущено 45 устройств, запланировано - еще 60 - 100 штук.

Однако "Сирена" обратила внимание, что беспилотники, которыми хвастаются власти, очень похожи на дроны китайского производства. На AliExpress можно найти аппарат, который имеет такой же вид, как беспилотник на видео губернатора. Это дрон китайской компании Cuav, купить его можно почти за $12 тысяч.

После этого местные власти начали оправдываться, что якобы беспилотники изготовлены по такому же принципу, как и китайские, но начинка у них "уникальная".