Україна за рік максимально поліпшила сприйняття її як союзника – Мюнхенський індекс безпеки

За минулий рік Україна більше за інші країни поліпшила своє сприйняття як союзника в країнах G-7 і БРІКС.

Джерело: Мюнхенський індекс безпеки 2023 року, Інтерфакс

Деталі: Якщо в листопаді 2021 року кількість країн, які вважали Україну союзником, перевищувала кількість тих, хто вважав її ворогом, на 13,4%, то в листопаді 2022 року – вже на 35,5%.

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Згідно з доповіддю, найбільше Україну вважають союзником у Британії, де зазначений вище показник зріс із 13% до 64%. В інших країнах G-7 – від 31% у Японії до 47% у Канаді. Раніше показник був від 8% у Німеччині до 17% у Канаді та США.

З країн BICS (Бразилія, Індія, Китай і ПАР) показник погіршився лише в Індії – з 31% до 25%, тоді як у Китаї зріс з 20% до 36%, у ПАР – з 9% до 18%, а в Бразилії – з -3% до 19%.

На другому місці за поліпшенням показника опинилася Польща – плюс 11 процентних пунктів. США додали 7 пунктів.

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Значно погіршився показник Росії. Якщо в листопаді 2021 року негативний він становив -5,1%, то в листопаді 2022 року він опустився до -25,2%. Водночас у Китаї, Індії та ПАР він, як і раніше, позитивний і його зниження становило лише 5-6 пунктів - відповідно до 38%, 34% і 5%.

У Бразилії показник для Росії навіть покращився на 5 пунктів, хоча і залишився в негативній зоні.

Вкрай стурбовані загрозою, що виходить від Росії, респонденти з Німеччини. За німецьким індексом ризику країна отримала 78 балів – вище, ніж у будь-якій іншій країні, крім України.

Також у доповіді представлено показник Білорусі: за рік він погіршився в країнах G-7 і BICS на 4 пункти, але залишається позитивним у Китаї – 41%, Індії – 29%, ПАР – 10% і США – 4%.

В опитуванні брали участь по 1000 осіб із кожної країни.