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Украина за год максимально улучшила восприятие ее как союзника – Мюнхенский индекс безопасности

"Украинская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 14:15
ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

За прошедший год Украина больше других стран улучшила свое восприятие в качестве союзника в странах G-7 и БРИКС.

Источник: Мюнхенский индекс безопасности 2023 года, Інтерфакс

Детали: Если в ноябре 2021 года число считавших Украину союзником стран превышало число считавших ее врагом на 13,4%, то в ноябре 2022 года – уже на 35,5%.

Согласно докладу, больше всего Украину считают союзником в Британии, где указанный выше показатель вырос с 13% до 64%. В остальных странах G-7 – от 31% в Японии до 47% в Канаде. Ранее показатель был от 8% в Германии до 17% в Канаде и США.

Из стран BICS (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) показатель ухудшился лишь в Индии – с 31% до 25%, тогда как Китае вырос с 20% до 36%, в ЮАР – с 9% до 18%, а в Бразилии – с -3% до 19%.

На втором месте по улучшению оказалась Польша – плюс 11 процентных пунктов. США добавили 7 пунктов.

Значительно ухудшился показатель России. Если в ноябре 2021 года негативный он составлял -5,1%, то в ноябре 2022 года он опустился до -25,2%. В то же время в Китае, Индии и ЮАР он по-прежнему позитивный и его снижение составило всего 5-6 пунктов – соответственно до 38%, 34% и 5%.

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В Бразилии показатель для России даже улучшился на 5 пунктов, хотя и остался в негативной зоне.

Крайне обеспокоены угрозой, исходящей от России, респонденты из Германии. По немецкому индексу риска страна получила 78 баллов  – выше, чем в любой другой опрошенной стране, кроме Украины. 

Также в докладе представлен показатель Беларуси: за год он ухудшился в странах G-7 и BICS на 4 пункта, но остается положительным в Китае – 41%, Индии – 29%, ЮАР – 10% и США – 4%.

В опросе участвовали по 1000 человек из каждой страны. 

 

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Темы: международная общественностьмеждународные отношенияопрос
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