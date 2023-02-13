Путін пересів на бронепоїзд – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін все частіше користується для далеких переїздів до свої резиденцій бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року.

Джерело: розслідування "Центру "Досьє"

Дослівно: "Восени 2021 року, коли російська армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну, Володимир Путін пересів на бронепоїзд. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше - особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї".

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Деталі: Повідомляється, що Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзду з міркувань безпеки. На відміну від літаків, поїзд складніше відстежити, бо сервісів для трекінгу пасажирських потягів у режимі реального часу немає.

Також дві резиденції президента країни-агресора, куди він навідується, розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну.

У сюжеті розповідається, що в бронепоїзді є вагон зі спальнею і робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв'язку.

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Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива - кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

Журналісти з'ясували, що підходящий під опис спецпоїзд належить компанії "Гранд Сервіс Експрес", якою володів офшор, пов'язаний з соратником президента РФ Юрієм Ковальчуком, і бізнесменом Михайлом Рабіновичем, якого називають хорошим знайомим Ковальчука.

Путін фотографувався в бронепоїзді лише одного разу - у 2012 році, до його ремонту. Фотографії поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.

Також журналісти підрахували приблизну вартість бронепоїзда. За їхніми оцінками він може коштувати трохи більше 1 млрд російських рублів.