Путин пересел на бронепоезд - СМИ

Президент России Владимир Путин все чаще пользуется для дальних переездов в свои резиденции бронепоездом, на который он пересел еще весной 2021 года.

Источник: расследование "Центра "Досье"

Дословно: "Осенью 2021 года, когда российская армия начала активно готовиться к вторжению в Украину, Владимир Путин пересел на бронепоезд. После начала войны он ездит на нем все чаще - особенно в свою любимую резиденцию на Валдае".

Реклама:

Детали: Сообщается, что Путин мог начать отдавать предпочтение бронепоезду из соображений безопасности. В отличие от самолетов, поезд сложнее отследить, потому что сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет.

Также две резиденции президента страны-агрессора, куда он наведывается, расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны.

В сюжете рассказывается, что в бронепоезде есть вагон со спальней и рабочим кабинетом, вагон для сопровождающего персонала и вагон для спецсвязи.

ВИДЕО ДНЯ

Внешне бронепоезд похож на обычный поезд, только вместо четырех осей у него шесть, вместо одного локомотива - несколько, а на крыше размещено спецоборудование.

Журналисты выяснили, что подходящий под описание спецпоезд принадлежит компании "Гранд Сервис Экспресс", которой владел офшор, связанный с соратником президента РФ Юрием Ковальчуком, и бизнесменом Михаилом Рабиновичем, которого называют хорошим знакомым Ковальчука.

Путин фотографировался в бронепоезде лишь однажды - в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.

Также журналисты подсчитали примерную стоимость бронепоезда. По их оценкам он может стоить чуть более 1 млрд российских рублей.