Ще двоє колаборантів із Херсонщини отримали терміни за участь у псевдореферендумах

Ще двох мешканців Херсонщини, які брали участь у проведенні псевдореферендуму окупантів, засудили до 5 років позбавлення волі.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Деталі: Визнано винними двох мешканців сіл Новоолександрівка та Борозенське Бериславського району у колабораціонізмі.

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Їх засуджено до 5 років позбавлення волі. Також засуджених позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років.

Прокурори у суді довели, що обвинувачені добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

Впродовж 23-27 вересня 2022 року вони, як члени незаконно створеної виборчої комісії, ходили по домівках місцевих мешканців і роздавали їм бюлетені для проведення незаконного голосування.

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Після цього передавали використані бюлетені так званій "голові виборчої комісії" для подальшого підрахунку та оголошення так званих результатів.

Обох силовики викрили й затримали після звільнення Збройними силами України території Херсонщини.