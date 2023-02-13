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Еще двое коллаборантов с Херсонщины получили сроки за участие в псевдореферендумах

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 14:53

Еще двух жителей Херсонщины, которые принимали участие в проведении псевдореферендума оккупантов, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Источник: прокуратура Херсонской области

Детали: Признаны виновными два жителя сел Новоалександровка и Борозенское Бериславского района в коллаборационизме.

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Они приговорены к 5 годам лишения свободы. Также осужденные лишены права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемые добровольно участвовали в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

В течение 23-27 сентября 2022 года они, как члены незаконно созданной избирательной комиссии, ходили по домам местных жителей и раздавали им бюллетени для проведения незаконного голосования.

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После этого передавали использованные бюллетени так называемой "председателю избирательной комиссии" для дальнейшего подсчета и объявления так называемых результатов.

Обоих силовики разоблачили и задержали после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонщины.

Темы: Херсонская областьвойнапрокуратура
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