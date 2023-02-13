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У Батумі біля берега вибухнула морська міна – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 17:24
У Батумі в морі вибухнула міна, скриншот

Грузинський телеканал "Руставі-2" повідомив, що у Батумі на березі Чорного морі вибухнула міна, яку принесло водою.

Про це пише "Європейська правда"

За даними телеканалу, вибух стався у морі приблизно за 25 метрів від берега. Очевидці почули звук вибуху і навіть зняли інцидент на відео.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав та не було завдано матеріальних пошкоджень, стверджує телеканал. Про походження міни не повідомляється.  

На місце прибули представники міністерства внутрішніх справ Грузії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом минулого року до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни.

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Крім того, у Румунії на узбережжя коси вздовж лиману Разелм хвилями винесло двигун від ракети.

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Теми: ГрузіявійнамінуванняРосія
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