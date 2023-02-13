У Батумі біля берега вибухнула морська міна – ЗМІ

Грузинський телеканал "Руставі-2" повідомив, що у Батумі на березі Чорного морі вибухнула міна, яку принесло водою.

Про це пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, вибух стався у морі приблизно за 25 метрів від берега. Очевидці почули звук вибуху і навіть зняли інцидент на відео.

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Внаслідок вибуху ніхто не постраждав та не було завдано матеріальних пошкоджень, стверджує телеканал. Про походження міни не повідомляється.

На місце прибули представники міністерства внутрішніх справ Грузії.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом минулого року до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни.

Крім того, у Румунії на узбережжя коси вздовж лиману Разелм хвилями винесло двигун від ракети.